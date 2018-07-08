Son Hükümet Sözcüsü Bozdağ Oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, parlamenter sistemin son hükümet sözcüsü olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte hükümet sözcülüğü sistemi de sona erdi. Bakanlar Kurulu başbakan başkanlığında toplanırken, açıklamaları da hükümet sözcüleri yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte ise açıklamaların Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulunun tarihe karışması ile birlikte de Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bu görevi son yerine getiren isim olarak tarihe geçti. Bozdağ, 24 Temmuz 2017 tarihinden beri hükümet sözcülüğü görevini yerine getiriyordu.

AK Parti hükümetleri döneminde hükümet sözcülüğü görevlerini Numan Kurtulmuş, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimler yerine getirdi. - ANKARA