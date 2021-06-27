Son hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar sahile akın etti
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Son hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar sahile akın etti

Son hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar sahile akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da son hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline akın etti.

İstanbul'da son hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline akın etti. Kısıtlamayı ihlal edenler polis ekiplerince uyarılıp, evlerine gönderildi.

Ülke genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta kalkıyor. İstanbul'da kısıtlamanın olduğu son pazar gününde vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline gelerek denize girdi. Gençler, sahil kenarındaki kirliliğe ve müsilaja aldırmadan serinlemeye çalıştılar. Bir süre eğlenerek yüzen gençler, polis engeline takıldılar. Sahile gelen polis ekipleri yüzenleri denizden çıkararak, evlerine gönderdi. Polisi görenler hemen denizden çıkarak sahilden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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