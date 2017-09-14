Son Hacı Kafilesi Gazze'ye Döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların dördüncü ve son kafilesi Gazze'ye döndü.



Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 600 kişiden oluşan dördüncü kafilenin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiği belirtildi.



Dün de 800 kişilik üçüncü kafile Gazze'ye dönmüştü.



Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 Gazzeli, hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitmişti.



Mısır makamlarından geçen perşembe günü yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Gazzeli hacıların dönüşü için 4 gün açılacağı belirtilmiş ve kapı cuma günü bir günlüğüne açılmıştı.



Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.