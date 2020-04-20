Son Günlerde Yapılan En Popüler İnternet Aramaları ve Paylaşımları

Koronavirüs salgını süresince internette yapılan popüler aramalar açıklandı. İşte yeni tip corona virüsü Kovid-19 salgını döneminde yapılan 10 popüler arama

Koronavirüs ve EvdeKal Etiketleri Popüler

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD), Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri çalışması hazırladı. Araştırmaya göre, 17 Nisan 2020 tarihine kadar Instagram'da koronavirüs ile ilişkili etiketler içeren 2 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Platformda en çok #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi paylaşıldı. Koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar etkileşim aldı. Diğer etkileşim alan gönderiler, EvdeKal ile ilişkili etiket içeren gönderiler. #Evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı ve bu gönderiler 145 milyonun üzerinde gösterim aldı.

Instagram kadar popüler bir diğer sosyal ağ platformu Twitter'da ise #koronavirüs vb. etiketlerle 6 milyon fazla tweet atıldı. Tweetler 1 milyardan fazla tıklanma aldı.

Korona Günlerinde İnternette Yapılan Aramalar

Google Indeks'te genel olarak Kovid-19 vb. arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin %57'si Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildi. Kovid-19 salgını süresince Türkiye genelinde internette yapılan en popüler 10 arama şöyle:

EBA TV

La Casa de Papel

Kısa Çalışma Ödeneği

Açık Kapı

Aytaç Yalman

Berat Kandili

Ziraat Kredi Başvuru

Entübe Ne Demek

Halkbank Kredi Başvuru

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