Son Gün Değişen Yaşıyla Bedelli Askerliği Hak Kazandı

SİVAS'ta yaşayan Özkan Yelok (25), bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla yaş büyütmek için başvurduğu mahkeme dün sonuçlanınca bugün işlemlerini yetiştirerek bedelli askerlik yapmaya hak kazandı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Esenler köyünde cami imamı olarak görev yapan Turan-Sadegül çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Özkan Yelok kimliği çıkarılırken nüfus dairesinde yaşanan sıkıntıdan dolayı normal yaşından 16 ay küçük yazıldı. 1993 yılında doğmasına rağmen nüfus cüzdanında 1995 tarihi yazan Yelok, bedelli askerlik yasası kimlik yaşının tutmamasından dolayı mahkemeye başvurdu. Yelok'un mahkemesi, bedelli askerlik yasasının biteceği son günden bir gün önce sonuçlanınca bedelli askerliğe hak kazandı. Dün sonuçlanan mahkemenin ardından Yelok, bugün askerlik şubesine giderek başvurusunu tamamladı.

Bedelli askerlik yasasının çıktığı gün mahkemeye yaşını büyültmek için başvurduğunu ifade eden Yelok, "Normalde kimlikte doğum tarihim 1995 olarak geçiyordu. Kimliği ilk alırken nüfusta bir sıkıntı olmuş kimlik bilgilerim yanlış geçmiş. Mahkemeye başvurarak bunu düzelttirdim. Resmi gazetede yayımlanan bir madde vardı. 25 yaşında olma şartı var bir de resmi hastane kayıtlarına göre bilgiler yanlış girilmişse hastaneden belge alınıp şubeye başvurulabiliyordu. Tabii mahkeme kararıyla olacak bu iş. Ben de mahkemeye başvurarak yaşımı büyüttüm. Kimlikte yaşım 1,5 yaş küçük görünüyor. 1995 yazıyordu doğum tarihim onu 1993 olarak düzelttirdim 1,5 yaş büyüdüm yani. Bedelli askerlik yasası çıkınca hemen mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduktan sonra hakim beyle görüştüm yasadan bahsettim onlarda sağ olsun anlayışla karşıladılar ve süreç biraz daha hızlandı. Kemik tespiti yapıldı, diş hastanesinde dişlerimden muayene yapıldım. İlkokula başladığım okuldan öğrenim belgesi istendi. Bedelli için son tarih 3 Kasım'dı. Mahkemeyi dün halledebildim. Bugün de askerlik şubesine giderek başvurumu yaptım. Mahkeme dün sonuçlanmamış olsaydı yetişmemiş olacaktı. İnsanlarda bedelli askerlik yapanlara karşı bir ön yargı var. Askerliği 12 ayda olsa 24 ayda olsa yapardım. Benim sadece şöyle bir sıkıntım var. Borçlarımdan dolayı bedelli yapma kararı aldım. Uzun dönemde yapsam benim için bir sıkıntı yoktu" dedi.

- Sivas