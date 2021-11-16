Son gün 30 Kasım

Düzce Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım Salı günü sona erecek. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi Hizmet Binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Vergi ödemelerinizi hafta içi mesai saatleri içinde, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında veznelerimizden yapabilirsiniz" şeklinde duyuruda bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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