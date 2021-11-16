Son gün 30 Kasım - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son gün 30 Kasım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son gün 30 Kasım

Düzce Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Düzce Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım Salı günü sona erecek. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi Hizmet Binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Vergi ödemelerinizi hafta içi mesai saatleri içinde, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında veznelerimizden yapabilirsiniz" şeklinde duyuruda bulundu. - DÜZCE

Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık engelli vatandaşlarla ilgili güzel haberi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title