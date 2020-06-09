Son görevde yüksek hassasiyet Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mezarlık işleri personelinden, insanlara yapılan son görevde aynı hassasiyetle çalışmaya devam etmelerini istedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mezarlık işleri personelinden, insanlara yapılan son görevde aynı hassasiyetle çalışmaya devam etmelerini istedi.

Belediye birim müdürlüklerini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlük personeliyle bir araya geldi. Başkan Bilgin'e ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Levent Olgun, ÖZBELSAN Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve Park ve Bahçeler Müdürü Özel Açık'ta eşlik etti.

Mezarlık İşleri Müdürü Mehmet Kaynar'dan çalışmalar hakkında brifing alan Başkan Bilgin "Sizlerin işleri oldukça önemli hemşerilerimizin en zor en acı günlerinde onlara hizmet götürüyorsunuz. O zor günlerde yapılacak tek şey dua etmek ve yakınlarının yanında olabilmek onlara dokunabilmek acılarını paylaşabilmektir. Bu anlamda bizler elimizden geleni yapıp onlara manevi desteğimizi sunacağız. Vatandaşlarımıza son görevlerimizi yaparken belediye olarak üstümüze düşen ne varsa bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Bu anlamda sizlerden tek ricam bu görevi büyük bir hassasiyetle yürütmenizi istiyorum." dedi.

Başkan Bilgin "Hem inancımız gereği hem kültürümüz gereği mezarlıklarımızın her açıdan toplumumuza uygun olarak tertemiz pırıl pırıl ecdadımıza saygılı bir şekilde olması gerekiyor. Bu noktada Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzde çalışan tüm mesai arkadaşlarımız Sivas'ta örnek bir çalışma gösteriyor. Emeğini, alın terini esirgemeyen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Biz de müdürlüklerimizi dönem dönem gezerek hem mesai arkadaşlarımızla hasbihal edelim arkadaşlarımızın bizden beklenti ve talepleri var mı yaptıkları hizmetlerle ilgili sahadaki arkadaşlarımızdan hizmetin daha iyi, daha kaliteli olması noktasında önerilerinizi dinlemek ve sahaya daha hakim bir şekilde hemşerilerimize hizmet etme noktasında istişare için bir araya geliyoruz. Yine vatandaşlarımızdan sizlerin gayretleri sayesinde aldığımız olumlu tepkiler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama bizim hedefimiz bu memnuniyeti artırarak devam ettirme ve daha ileriye taşımaktır. Bu anlamda sizlerin de görüşlerini alarak bir eksikliğimiz, noksanlığımız, bizim göremediğimiz bir açı varsa bunları tamamlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Araç parkı genişliyor

"Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımıza hizmet aşkıyla yola çıktık." diyen Başkan Bilgin "Yukarı Tekke Mezarlığımızda hayata geçirilen tek tip mezar uygulamasını devam ettirme adına çalışmalar yapıyoruz ancak istişareyle bir kaç değişiklik üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca 2 adet Cenaze nakil aracımızı da bünyemize katarak hizmet kalitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde 2 yeni cenaze nakil aracımız da elimize ulaşmış olacak. Belediyemizde en son takılacağımız şey maddi kaynak olacak. Maddi kaynağı hiçbir zaman sorun etmeyeceğiz. Yeter ki insana dokunan uygulanabilir ayağı yere basan projeleri hayata geçirebilmek Proje doğru projeyse yapıldığı yere değer katacak, oradaki memnuniyeti artıracak bir proje ise gönül belediyeciliği noktasında vatandaşlarımızın gönlüne dokunan projeleri hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA