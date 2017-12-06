Son ehliyet sınavı ne zaman? Aralığın kaçına geliyor?

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyen sürücü adayları haberimizden tüm detayları görebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) için az bir zaman kaldı. 2017 yılının son ehliyet sınavı olacak MTSKS için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Ehliyet sınavında çıkacak olan İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı testlerinden başarılı olmak için 70 puan ve üzerinde not alınması gerekiyor. Ehliyet sınavını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. MEB tarafından yayımlanan Ehliyet sınavı tarihlerini ve ayrıntılı açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bu sınava girmeyen adaylar 2018'i beklemek zorunda.

2017 yılının son ehliyet sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınava girecek adayların başarılı olabilmeleri için, en az 70 puan alması gereklidir. 70 puana ulaşamayan adaylar gelecek yılın ehliyet sınavlarına girebilir.

DİĞER SINAV 2018'DE

Bu yılın son sınavı olduğu için adayların yoğun katılım gerçekleştirmesi bekleniyor. Çünkü artık 2018 dönemine girilmiş olacak.



EHLİYET SINAVINDA HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında; kursta başarısız adaylar 45 gün içinde 3 kez daha ön sınava girebilecek. Sınav süresi 35 dakikadan az olamayacak. Lise ve dengi okullar ile yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım, araç tekniği, trafik ve çevre derslerini aldıklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmez. Sadece sınava girerler. B sınıfı ehliyet için sınava girenlerden başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üzerinde olursa, kurs hakkında işlem başlatılacak. Değerlendirilen aday sayısı 10'un altındaysa bu işlem uygulanmayacak.

Sürücü kursları için alınan karar doğrultusunda da nüfusu;

10 bin ve 20 bin arasında olan yerlerde 1,

20 bin ve 30 bin arasında olan yerlerde 2,

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde ise 3 tane sürücü kursu açılması için izin verilecek. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde sürücü kursu açılamayacak.