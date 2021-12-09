Son durağa açılış

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından birlikte kullanılan Evliya Çelebi Kampüsünde; Tıp Fakültesi ve KYK Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde bulunan halk otobüsleri son durağı ve hayrat çeşmesi açılışı gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal, Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Aziz Gürbüz, Kütahya Çeşme ve Pınarları Koruma Derneği Başkanı Hasan Ünal, hayrat çeşmesini yaptıran aile adına Fatma Özen, üniversite personelleri ve davetliler katıldı.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimi ile açılış gerçekleşti. - KÜTAHYA

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