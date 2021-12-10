Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini artırdı

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri son dönemdeki yağışlarla birlikte arttı.

Kentte yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamanın etkisiyle su seviyesi oldukça azalan Meriç ve Tunca'da seviye hissedilir şekilde yükseldi.

Kurak bir yaz geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilerken, Tunca'nın da debisi 3 metreküp seviyelerine düşmüştü.

Nehirlerin debileri özellikle kaynağının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan yağışlarla arttı.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 135 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 10 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Nehirlerdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları ve ot öbekleri de gözden kayboldu.