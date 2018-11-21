AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın (Devlet) Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na dönük, iki partinin de sahiplendiği güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiğini ve tazelendiğini dile getiren Çelik, yerel seçimlerdeki iş birliğine dönük önemli bir aşamaya geldiklerini, son derece olumlu bir noktada olduklarını söyledi.

Çelik, "Bundan sonra takvim şu şekilde işleyecek; genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Sayın (Mehmet) Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sadir Bey (Durmaz) ile görüşüyordu, bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak, ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Belediye başkan adaylarının açıklanması konusuna da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz."

Bir basın mensubunun, ittifakın kapsamına ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Detayları paylaşabilecek durumda değilim şu anda. Belli bir çerçeve, kuşkusuz belli bir model var. Genel başkan yardımcılarına talimat verildi. Bizden Sayın Özhaseki, karşıdan da değerli bir arkadaşımız bir araya geldiklerinde bunu, detayını kendi aralarında konuşacaklar." dedi.

Ömer Çelik, raporun liderlere sunulması ve böylece çerçevenin tam olarak ortaya çıkmasının ardından bunun paylaşılabileceğini dile getirerek, "Şimdi çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, bundan sonrasında da daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin, aralarında illerin de bulunduğu 50 noktada adaylarını açıkladığının hatırlatılması üzerine ise Çelik, "Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri biz açıklıyoruz. Bir çerçeve var orada, onun dışındaki yerleri açıklıyoruz. Dolayısıyla bugünkü bir araya gelme, ortaya çıkan irade yerel seçimdeki ittifaka dönük olarak, yerel seçimdeki işbirliğine dönük olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil. Onun dışındaki bir çerçeve ile ilgili bu tanıtım yapılacak. 40 kadar yeri bu çerçevede açıklayacağız." diye konuştu.

Genel başkan yardımcılarının görüşmesinin ardından detayların genel başkanlara sunulacağına işaret eden Çelik, liderlerin tekrar bir araya gelmeleriyle çerçevenin kesinleşeceğini bildirdi.

Çelik, bir basın mensubunun, "İstanbul, İzmir, Ankara'nın açıklanacağını ifade ettiniz, bunu o zaman çerçevenin dışında olarak algılıyoruz." ifadeleri üzerine, "Cümleleri net kurdum." karşılığını verdi.

AK Parti'nin tüm seçim bölgelerinde aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soru üzerine ise Çelik, "Bugün yeni bir durumdayız, dediğim gibi yerel seçimle ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın yerel seçime dönük olarak iş birliği arayışıyla ilgili son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.