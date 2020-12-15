Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

15.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:21
Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son Depremler! AFAD ve Kandili Rasathanesi verilerine göre 15 Aralık sabah saatlerinde Van'da ve Ege Denizi'inde korkutan depremler meydana geldi. Şiddetleri yüksek bu depremler vatandaşlar bir hayli tedirgin ettirdi. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son Dakika! 15 Aralık gecesi Van'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 9.2 kilometre olan deprem Van'ın yanı sıra yakın şehirler olan Hakkari, Iğdır ve Ağrı gibi şehirlerden de hissedildi. Van'ın Ermişler ilçesinde meydana gelen bu depremin ardından bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam etti. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) veBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 15 Aralık'ta Akdeniz ve Ege Denizi'nde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 4.1 deprem korkuttu! Hareketliliğini sürdüren Ege Denizi'nde ise 3.3 ve 3.1 şiddetlerinde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFADve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

İlgili Haberler

Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Serdar Aziz
Tüm Haberler Çocuk S 400 İzmir Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi! | Haberler.com Soğuk Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:23:30. #1.14#
title