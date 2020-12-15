Son Depremler! Van'da deprem! 15 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son Depremler! AFAD ve Kandili Rasathanesi verilerine göre 15 Aralık sabah saatlerinde Van'da ve Ege Denizi'inde korkutan depremler meydana geldi. Şiddetleri yüksek bu depremler vatandaşlar bir hayli tedirgin ettirdi. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son Dakika! 15 Aralık gecesi Van'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 9.2 kilometre olan deprem Van'ın yanı sıra yakın şehirler olan Hakkari, Iğdır ve Ağrı gibi şehirlerden de hissedildi. Van'ın Ermişler ilçesinde meydana gelen bu depremin ardından bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam etti. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) veBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 15 Aralık'ta Akdeniz ve Ege Denizi'nde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 4.1 deprem korkuttu! Hareketliliğini sürdüren Ege Denizi'nde ise 3.3 ve 3.1 şiddetlerinde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFADve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!