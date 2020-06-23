Son depremler! Sondakika deprem haberleri! Deprem nerede oldu? Kandilli, AFAD sondakika depremler listesi! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 08.52'de oldu. İşte Son depremler! Sondakika deprem haberler! Deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da deprem meydana geldiğini açıkladı. 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar Son depremler! Sondakika deprem haberler ve Çankırı depremleri araştırdı. DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU? AFAD'ın internet sitesinden yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem herçekleşti. AFAD Depremin derinliği ise yerin 10,13 kilometre derinliğinde odluğu açıklandı. KANDİLLİ