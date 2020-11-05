Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

Marmara güne depremle uyandı. 3.7 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucu vatandaşlar tedirginlik yaşarken Marmara'da yaşanan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Peki, Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? İşte, son depremler!