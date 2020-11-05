Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?
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Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

05.11.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:43
Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

Marmara güne depremle uyandı. 3.7 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucu vatandaşlar tedirginlik yaşarken Marmara'da yaşanan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Peki, Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? İşte, son depremler!

Deprem kuşağında olan ülkemizde sık sık deprem yaşanıyor ve vatandaşlar bu konuda tedirginlik yaşıyor. Son olarakyaşanan deprem Marmara'da kaygı uyandırırken İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu gibi konular merak edildi. İşte son depremler ve AFAD deprem sayfası!

DEPREM MERKEZİ NERESİ?

Depremin merkezi: Marmara Denizi, 22.55 km. Büyükçekmece (Istanbul)

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE NEREDE OLDU?

Depremin büyüklüğü: AFAD: 3.5, Kandilli: 3.7

Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?
Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

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