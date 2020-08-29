Son depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara güne depremle uyandı. 3.3 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucu vatandaşlar tedirginlik yaşarken Balıkesir'de yaşanan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Peki, Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu mu? İşte, son depremler!

Deprem kuşağında olan ülkemizde sık sık deprem yaşanıyor ve vatandaşlar bu konuda tedirginlik yaşıyor. Son olarak Balıkesir'de yaşanan deprem Marmara2da kaygı uyandırırken İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu gibi konular merak edildi. İşte son depremler ve AFAD deprem sayfası! DEPREM MERKEZİ NERESİ? Bugün (29.08.2020) saat06:45:32'deBalıkesir, Karesi'de deprem oldu. DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE NEREDE OLDU? Balıkesir, Karesi'de yaşanan depremin şiddeti. 3.7 olarak ölçüldü. Aynı depremden sonra ise 3.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ