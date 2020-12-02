Son Depremler! Malatya ve Bingöl'de Deprem! 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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Son Depremler! Malatya ve Bingöl'de Deprem! 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

02.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:25
Son Depremler! Malatya ve Bingöl'de Deprem! 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 2 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen tüm deprem verilerini girmeye başladı. Sakin seyreden deprem gündeminde şimdilik 3 şiddetini geçen 3 deprem görüldü. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün yani 2 Aralık Çarşamba günü 3 şiddetini geçen 3 adet deprem meydana geldi. Depremlerden ilki günlerdir hareketliliğini sürdüren Ege Denizi'nden geldi. Kuşadası Körfezi'ndeki 3.2 şiddetindeki depremin ardından küçük depremler gelmeye devam etti. Bingöl'ün Taşlıçay-Karlıova bölgesinde sabah 07:25 sularında 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yine sabah saatlerin ülkemizin hareketli deprem bölgelerinden olan Malatya'dan bir deprem haberi geldi. Malatya'nın Battalgazi bölgesinden gelen bu deprem'in şiddeti ise 3.4 olarak kayıtlara geçti.Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Malatya ve Bingöl'de Deprem! 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Malatya ve Bingöl'de Deprem! 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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