Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem
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Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem
04.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:38

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa ve Elazığ çevresindeki depremler devam ederken 3 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.25'de Elazığ Sivrice bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yanı sıra deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 3 Mayıs itibariyle en büyük deprem 4.0 ile Elazığ'da oldu. Son dakika depremleri haberimizde.

Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor. Aynı zamanda özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde depremler yaşanıyor. AFAD da Elazığ'da gerçekleşen depremi 4.0 büyüklüğünde olarak açıkladı. Sarsıntılar Osmaniye, Manisa, Erzincan ve Elazığ çevresinde yoğunlaşıyor. En büyük artçı Elazığ'ın ardından Akdeniz Girit adası açıklarında oldu. Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri, deprem haritası...

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin elde ettiği verilere göre, en son nerede deprem oldu? En büyük artçı deprem hangisi? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, her geçen gün artçı sarsıntılarlasarsılmaya devam ediyor. İşte, son depremler:

2020.05.04 09:05:57-.-2.7-.-AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 08:46:17-.-1.8-.-GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)

2020.05.04 08:45:27-.-2.3-.-GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)

2020.05.04 08:42:12 -.-1.5-.-DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.04 08:32:46-.-2.3-.-GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.05.04 08:07:34-.-1.7-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 08:02:17-.-1.8-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.04 07:53:02-.-2.9-.-KALECIK-TERCAN (ERZINCAN)

2020.05.04 07:36:17-.-2.3-.-CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)

2020.05.04 07:04:30-.-3.2-.-KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)

2020.05.04 06:33:53-.-2.9-.-AKDENİZ

2020.05.04 06:24:34-.-2.1-.-KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 06:04:40-.-1.6-.-MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.05.04 05:25:35-.-1.9-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 05:16:05-.-2.0-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.05.04 05:08:24-.-1.5-.-BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)

2020.05.04 05:07:06-.-1.8-.-HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.05.04 04:56:02-.-1.7-.-YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI)

2020.05.04 04:41:59-.-1.7-.-HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.05.04 04:31:49-.-2.3-.-BOZANONU-(ISPARTA)

2020.05.04 04:17:18-.-2.4-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 04:02:52-.-2.1-.-BELENCIK-SARIKAMIS (KARS)

2020.05.04 04:02:08-.-3.9-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.05.04 03:29:33-.-1.5-.-CAMLIK-SELCUK (IZMIR)

2020.05.04 03:01:34-.-2.2-.-AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)

2020.05.04 02:47:37-.-1.4-.-MINNETLI-KOZAN (ADANA)

2020.05.04 02:41:13-.-1.5-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 02:31:18-.-2.5-.-YESILOVA-MADEN (ELAZIG)

2020.05.04 02:10:25-.-2.0-.-KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 02:05:30-.-1.3-.-GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.05.04 01:51:38-.-1.6-.-ISIKELI-BIGA (CANAKKALE)

2020.05.04 01:51:04-.-1.6-.-EGRIDERE-BIGA (CANAKKALE)

2020.05.04 01:38:18-.-2.2-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 01:26:24-.-1.5-.-KARADAG-ALASEHIR (MANISA)

2020.05.04 01:17:27-.-2.1-.-DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.04 01:07:32-.-1.4-.-BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2020.05.04 01:05:21-.-2.8-.-KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM)

2020.05.04 01:00:45-.-2.7-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.04 00:50:19-.-1.8-.-MOLLAKASIM-(VAN)

2020.05.03 23:49:13-.-2.0-.-SEKIBAGI-OSMANCIK (CORUM)

2020.05.03 23:36:12-.-3.1-.-EKINCEK-TUTAK (AGRI)

2020.05.03 23:14:18-.-2.7-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.03 23:12:39-.-1.9-.-KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.03 22:45:52-.-1.8-.-AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.03 22:20:30-.-2.6-.-SANDIK-KEMALIYE (ERZINCAN)

2020.05.03 21:57:09-.-1.7-.-AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.03 20:56:51-.-2.4-.-GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2020.05.03 20:52:13-.-1.7-.-KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.05.03 20:48:32-.-0.8-.-SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.03 20:42:26-.-2.2-.-HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.05.03 20:42:01-.-1.7-.-DEMIRISIK-MEZITLI (MERSIN)

2020.05.03 20:13:25-.-1.5-.-EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)

2020.05.03 20:11:54-.-1.7-.-SARIMUSTAFALAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2020.05.03 19:59:24-.-1.9-.-AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN)

2020.05.03 18:58:15-.-2.0-.-GULCATI-KOVANCILAR (ELAZIG)

2020.05.03 18:49:31-.-2.0-.-IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.05.03 18:40:26-.-1.4-.-TEPEPINAR-GEDIZ (KUTAHYA)

2020.05.03 18:15:18-.-1.9-.-BARIN-KULP (DIYARBAKIR)

2020.05.03 18:09:47-.-1.8-.-SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.05.03 17:55:49-.-2.5-.-ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.03 17:51:32-.-1.8-.-DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.03 17:38:48-.-1.4-.-ESMEAHMEDIYE-KARTEPE (KOCAELI)

2020.05.03 17:08:28-.-1.1-.-BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.05.03 17:06:36-.-1.9-.-SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.05.03 16:28:49-.-2.6-.-KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.03 16:25:24-.-4.0 - 3.9 - GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.05.03 15:58:03-.-2.3-.-MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası için tıklayın...

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