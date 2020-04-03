Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem
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Kandilli Rasathanesi, Deprem, Elazığ, Van, Güncel

Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa, Van ve Elazığ çevresinde depremler hala devam ederken 2 Nisan 2020 tarihinde saat 23.23'de Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yanı sıra Akdeniz ve Ege bölgesinde de artçı depremler yaşanıyor. 2 Nisan itibariyle en büyük deprem 4.9 ile Van'da oldu. Son dakika depremleri haberimizde.

03.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:21
Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Büyük Elazığ depreminin ardından bölgede artçılar sürüyor. Aynı zamanda Akdeniz, Ege ve Marmara'da da depremlar yaşanmaya devam ediyor. Depremler Van, Malatya, Manisa, Elazığ, Adana - Osmaniye çevresinde yoğunlaşıyor. En büyük artçı deprem ise 4.9 ile Van Ermişler'de görüldü. Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri, deprem haritası...

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin elde ettiği verilere göre, en son nerede deprem oldu? En büyük artçı deprem hangisi? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından anlık son dakika depremlerini araştırıyor. İşte, son depremler:

2020.04.03 - 10:02:52 - 2.2 - KOCASABAN-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:37:04 - 1.4 - MARMARA DENIZI

2020.04.03 - 09:33:08 - 2.4 - AKBULAK-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:16:30 - 2.0 - OVAPINAR-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:10:43 - 1.9 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.03 - 09:08:22 - 2.5 - KUMLUCA-(VAN)

2020.04.03 - 09:02:44 - 1.8 - OVAPINAR-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 08:57:04 - 2.9 - KARAAGAC-(VAN)

2020.04.03 - 08:53:05 - 2.1 - KELLE-(VAN)

2020.04.03 - 08:50:34 - 2.8 - AKCIFT-(VAN)

2020.04.03 - 08:47:59 - 2.6 - BAGDASAN-(VAN)

2020.04.03 - 08:46:18 - 2.9 - KOSK KOYU-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 08:44:23 - 4.9 - ERMISLER-(VAN)

Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

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