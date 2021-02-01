Son Depremler! İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

1 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana gelen deprem korkuttu. Son Depremler! İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de peş peşe yaşanan depremler İzmir'de paniğe sebep oldu. İzmir'de deprem meydana geldi! İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İZMİR'DE NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Son gelen bilgiye göre ise aynı bölgede 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Son dakika! Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.