Son depremler! İstanbul'da deprem oldu! Kandilli İstanbul depremi açıklaması

26.09.2019 14:24

İstanbul'da sıklaşan artçı sarsıntılar 26 Eylül Perşembe günü korkutucu boyutlara ulaştı. 13:59:24'te gerçekleşen depremin şiddeti 5.7 olarak belirlendi. Sarsıntı sonrası sokaklara çıkan vatandaşlar, İstanbul depremi saat kaçta oldu, İstanbul'da deprem olacak mı, İstanbul depremi, Kandili deprem açıklaması gibi konuları merak etmeye başladı.

İSTANBUL DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

26 Eylül Perşembe günü 13:59:24'te gerçekleşen depremin şiddeti Kandili rasathanesi tarafından 5.7 olarak açıklandı.

İSTANBUL DEPREMİ DERİNLİĞİ

26 Eylül Perşembe günü gerçekleşen depremin derinliği Kandili rasathanesi tarafından 12.6 kmolarak belirlendi.

İSTANBUL DEPREMİ TAM NEREDE OLDU?

Perşembe günü öğle saatlerinde gerçekleşen depremin lokasyonu Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Depremin Silivri açıkları İstanbul (Marmara Denizi) olarak belirtildi.