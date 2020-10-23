Son depremler depremleri: Nerede deprem oldu? Kandilli-AFAD son dakika

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...