Son depremler! Deprem mi oldu? Doğu Anadolu'da deprem oldu. Bingöl depremi şiddeti kaç? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu?
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Son depremler! Deprem mi oldu? Doğu Anadolu'da deprem oldu. Bingöl depremi şiddeti kaç? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu?

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre Bingöl'de deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 9 Eylül 22.32'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu? Son depremler! Deprem mi oldu? Doğu Anadolu'da deprem oldu. Bingöl depremi şiddeti kaç?Son depremler! Deprem mi o

Son depremler! Deprem mi oldu? Doğu Anadolu'da deprem oldu. Bingöl depremi şiddeti kaç? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu?
09.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:56

AFAD'ın verilerine göre 9 Eylül 22.32'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu? Depremin merkez üssü neresi? Deprem saat kaçta oldu? Bingöl depremi şiddeti kaç?

BİNGÖL'DE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Bingöl'de yaşanan depremin merkezi Karlıova. Depremin şiddeti ise 4.10 olarak kayıtlara geçti. Depremin saati ise 22.32 olarak belirtildi.

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