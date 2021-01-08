Son Depremler! Denizli'de korkutan depremler! 8 Ocak AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi!
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Son Depremler! Denizli'de korkutan depremler! 8 Ocak AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi!

08.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:19
Son Depremler! Denizli'de korkutan depremler! 8 Ocak AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi!

Denizli'de gece başlayan ve halen devam eden depremler vatandaşları endişelendirdi! Depremler arasında en şiddetlisi 4.2 olarak açıklandı. 8 Ocak öğlen saatlerinde de devam eden depremler vatandaşlarda endişe uyandırdı! Peki bugün başka deprem oldu mu? İşte 8 Ocak AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi!

Denizli'de gece saatlerinde başlayan depremler peş peşe devam etti ve bu durum Denizli halkını endişeye soktu. Aylardır hareketliliğini sürdüren Ege Denizi depremlerinin yanı sıra, bu gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden onlarca deprem Denizli halkını korkuttu! 7 Ocak akşamı başlayan depremler, 8 Ocak gecesi de devam etti! İlk büyük şiddet gece 03:21'de 3.7, 03:46'da 3.8 olarak geldi ve asıl korkutan en yüksek şiddetli deprem ise 04:33'de 4.2 olarak meydana geldi! İşte tüm depremler!

Son Depremler! Denizli'de korkutan depremler! 8 Ocak AFAD ve Kandilli Son Depremler listesi!

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREMLER! SON DEPREMLER!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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