Son depremler! Bugün nerede deprem oldu? 22 Ocak deprem listesi! Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

22 Ocak tarihinde deprem meydana geldi. Bugün yaşanan deprem nerede, kaç büyüklüğünde meydana geldi. Son depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri!