Son depremler! Bugün nerede deprem oldu? 22 Ocak deprem listesi! Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
22.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:06
22 Ocak tarihinde deprem meydana geldi. Bugün yaşanan deprem nerede, kaç büyüklüğünde meydana geldi. Son depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri!
Ard arda gelen deprem haberleri vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Son depremler! Bugün nerede deprem oldu? 22 Ocak deprem listesi! Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?
09.57'de Akdeniz'de (Marmaris açıklarında) 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
BUGÜN YAŞANAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 13.8 kilometre olarak açıkladı. Şuanda ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.