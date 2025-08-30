Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşlar özellikle bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli'nin resmi internet sayfalarında anlık olarak yayımlanan bilgiler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde yaşanan depremlere dair verileri içeriyor. 30 Ağustos 2025'te İstanbul'da ya da İzmir'de deprem oldu mu sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlara anlık olarak aktarıyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel ölçekte deprem araştırmaları yürütüyor ve resmi internet sitesinde son 500 depremi halka açık şekilde yayımlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi de, güncel deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. AFAD, vatandaşlara en son gerçekleşen depremleri anlık olarak duyurarak güvenilir bilgi kaynağı oluşturuyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet siteleri düzenli olarak takip edilebilir. Bu platformlarda güncel verilerle anlık deprem analizleri yer alır. Son 500 deprem kayıtları sayesinde bugün veya dün yaşanan sarsıntılara dair tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.