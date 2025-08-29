Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşlar bir sarsıntı hissettiklerinde en çok merak ettikleri konu "Bugün deprem oldu mu?" sorusu oluyor. Meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 29 Ağustos 2025 tarihinde İzmir'de bir deprem meydana geldi mi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem verilerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşlara en güncel bilgileri aktarıyor. Bölgesel ölçekte yapılan deprem araştırmaları sonucunda elde edilen veriler, resmi internet sitesinde yayımlanıyor ve son 500 deprem listesi vatandaşların erişimine sunuluyor.

AFAD SON DEPREM VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen sarsıntılarla ilgili güncel bilgileri vatandaşlara ulaştırıyor. AFAD'ın sisteminde kaydedilen depremler, anlık olarak paylaşılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanıyor.

BUGÜN DEPREM MEYDANA GELDİ Mİ?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden veriler takip edilebiliyor. Bu platformlarda en güncel sarsıntılar anlık olarak analiz edilip yayımlanıyor. Hem bugün hem de dün gerçekleşen son 500 depreme ilişkin bilgiler, kullanıcıların erişimine açık durumda.