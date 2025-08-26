Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Sarsıntı hisseden vatandaşların internette en çok aradığı soru ise "Bugün deprem mi oldu?" oluyor. Gün içinde meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor. Özellikle "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "27 Ağustos 2025 İzmir'de deprem oldu mu?" soruları merak edilerek araştırılıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Bölgesel sismik araştırmalar yürüten kurum, internet sitesinde son 500 depremi liste halinde yayımlayarak kamuoyuna sunuyor.

AFAD SON DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, güncel sarsıntıları eş zamanlı olarak duyuruyor. AFAD'ın resmi sitesi üzerinden Türkiye'de meydana gelen tüm depremlerin anlık bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri üzerinden öğrenilebiliyor. Her iki kurum da en güncel verilerle deprem analizlerini vatandaşlara sunarken, son 500 depreme kadar olan kayıtlar buradan takip edilebiliyor.