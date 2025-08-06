Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Türkiye'de sismik aktiviteler zaman zaman ufak çaplı olsa da, halkı endişelendirecek büyüklükte depremler de yaşanabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi güvenilir kuruluşlar, depremleri anbean internet üzerinden duyuruyor. Bu nedenle vatandaşlar, sarsıntı hisseder hissetmez ilk olarak "Bugün deprem oldu mu?" diye arama yapıyor.
Peki dünden bugüne, İstanbul'da bugün deprem kaydedildi mi? Ya da aynı şekilde, 7 Ağustos 2025 tarihinde İzmir civarında herhangi bir deprem meydana geldi mi?
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini kamuoyuyla anlık olarak paylaşmaktadır. Kurum, bölgesel deprem izleme faaliyetleri yürütmekte olup, internet sitesinde meydana gelen son 500 depremi listeleyerek vatandaşların erişimine sunmaktadır.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı Deprem Dairesi, son gelişmeleri anlık olarak kamuya duyurarak vatandaşların güncel bilgilere ulaşmasını sağlar. AFAD, yaşanan depremlerle ilgili verileri düzenli biçimde paylaşarak deprem farkındalığını artırmayı amaçlar.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtına en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın resmi internet siteleri takip edilebilir. Bu platformlar üzerinden, en güncel ve anlık deprem verilerine ulaşmak mümkündür. Hem bugünkü hem de dünkü sarsıntılarla ilgili detaylar, yayınlanan son 500 deprem kaydında yer almaktadır.