Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşlar deprem hissedince ilk sorguladıkları soru sıklıkla "Bugün deprem mi oldu?" oluyor. Gerçek zamanlı deprem bilgileriyse AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinde yayınlanıyor. 5 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 AĞUSTOS 2025 DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞIYOR

Ülkemizde zaman zaman küçük çaplı depremler yaşandığı gibi, dönem dönem daha ciddi boyutlarda sarsıntılar da meydana gelebiliyor. Vatandaşların sarsıntıyı hissettiği anda internette sorguladığı ilk soru genellikle "bugün deprem mi oldu?" oluyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara gerçek zamanlı bilgi aktarıyor. Kandilli Rasathanesi; bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde en son 500 depremi kamuoyuna sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem gelişmeleri ile güncel verileri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını güncel şekilde takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu kaynaklarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunulmakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depreme kadar olan kayıtlarla "bugün" ya da "dün" deprem oldu mu sorusunun cevabını sizlere sağlıyor.