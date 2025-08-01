Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Türkiye genelinde zaman zaman hafif sarsıntılar yaşanırken, bazı depremler ise vatandaşlarda endişe yaratabiliyor. 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem hisseden yurttaşların ilk refleksi, "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramak oluyor. Bu nedenle resmi kurumların anlık güncellediği veriler, internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda yoğun ilgi görüyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem verileriyle vatandaşlara anlık bilgi sağlamaktadır. Bölgesel olarak yürütülen sismik araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, kurumun resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde, meydana gelen son 500 deprem ayrıntılı olarak görüntülenebilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla en güncel depremleri vatandaşlara duyurmaya devam etmektedir. Türkiye genelindeki sismik aktiviteleri izleyerek son dakika deprem bilgilerini sunan AFAD, meydana gelen depremleri veritabanına kaydederek kamuya açık şekilde yayınlamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusuna en güncel cevabı almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet siteleri düzenli olarak takip edilmelidir. Bu platformlar üzerinden, hem bugün hem de dün meydana gelen depremlerle ilgili detaylı analizlere ve verilere erişmek mümkündür. Her iki kurum da son 500 depremi kapsayan listelerle anlık bilgi sunmaktadır.