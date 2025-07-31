Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşlar herhangi bir sarsıntı hissettiklerinde internette en çok arattıkları soru genellikle "Bugün deprem mi oldu?" şeklinde oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelindeki tüm depremleri anlık olarak web sitelerinde yayımlıyor. Peki 1 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da bir deprem meydana geldi mi? Ya da İzmir'de hissedilen bir sarsıntı oldu mu? İşte detaylar haber sitelerinde ve resmi kurum kaynaklarında anbean güncelleniyor.

1 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ DEPREM VERİLERİ

Ülkemizde ufak şiddetli depremlerin yanında zaman zaman halkı endişelendiren sarsıntılar da yaşanabiliyor.

Yaşanan depremler; AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?, 1 Ağustos 2025'te İzmir'de deprem mi yaşandı? gibi soruların yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anında bilgi sunuyor. Kandilli, bölgeler bazında deprem araştırmaları yürütmekte ve sitede son 500 deprem bilgisini halka erişime açmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem gelişmelerini vatandaşlarla paylaşıyor. AFAD'ın listelerinde yeni meydana gelen sarsıntılar anlık olarak yayınlanmaya devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını anlık olarak Kandilli Rasathanesi veya AFAD'ın resmi web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Bu platformlarda en güncel veriler eşliğinde deprem analizleri yapılır ve sunulur.