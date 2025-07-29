Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen sismik hareketleri detaylı şekilde analiz ederek web sitesinde vatandaşlarla paylaşıyor. Kandilli'nin sistemi, en son gerçekleşen 500 depremi kayıt altına alarak liste halinde sunmakta. Benzer şekilde, AFAD da Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla güncel depremlere ilişkin tüm detayları kamuoyuna duyuruyor. AFAD'ın internet sitesi üzerinden son dakika deprem bilgilerine, büyüklüklerine ve yer bilgilerine erişmek mümkün. Bu iki kaynaktan alınan bilgiler, "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı için en doğru ve hızlı kaynaklar arasında yer alıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden 29 Temmuz 2025 tarihine ait deprem listeleri paylaşılıyor. Bu listeler, özellikle İstanbul'da bugün sarsıntı hissedilip hissedilmediği gibi sorular için oldukça önemli. Zaman zaman küçük çaplı depremler yaşansa da, halkın tedirgin olmasına neden olabilecek büyüklükte sarsıntılar da olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar "Bugün deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Gözünüzü Kandilli ve AFAD'ın güncel listelerinden ayırmayın; bugün İstanbul'da deprem oldu mu, hissedildi mi? sorularının yanıtını yine orada bulabilirsiniz.

29 TEMMUZ 2025 ANKARA'DA, İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

29 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da ve İzmir'de herhangi bir deprem olup olmadığı, Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın sunmuş olduğu güncel verilere bakılarak öğrenilebilir. Bu kurumlar, yaşanan depremleri anlık olarak yayınladığı gibi, şehir bazlı sorgulama imkânı da sunar.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, "son dakika deprem haberleri" aracılığıyla halka anlık deprem bilgisi sağlar. Webb sitesinde en güncel 500 depreme kadar listelenmekte ve bölgesel analizlerle birlikte herkesin erişimine sunulmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi de "son dakika deprem" bilgilerini güncel şekilde paylaşmaktadır. Web sitesi üzerinden ülkemizde meydana gelen depremler anlık olarak duyurulmakta, vatandaşlara güvenilir veri sunulmaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusuna güncel ve doğru yanıt almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'in resmi internet sitelerindeki listeleri takip edebilirsiniz. Her iki kurum da son 500 deprem verisine kadar, "bugün" ya da "dün" meydana gelen sarsıntıları sizlerle paylaşmakta; bu sayede İstanbul, İzmir, Ankara ya da başka bir ilde deprem olup olmadığı sorusuna doğrudan erişim sağlanabilmektedir.