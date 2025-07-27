Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, ilk olarak "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Gün içinde yaşanan depremlerin bilgisi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki olası depremler, halk arasında daha büyük merak ve araştırma konusu haline geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ – SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini paylaşarak vatandaşlara anlık bilgi sunuyor. Kandilli, bölgede meydana gelen depremleri analiz ediyor ve son 500 depremi kamuoyuyla paylaşıyor.

AFAD – SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla güncel deprem verilerini aktarıyor. Vatandaşlar, anlık deprem duyurularını buradan takip edebiliyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını güncel olarak öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web siteleri takip edilebilir. Bu kaynaklar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunmakta olup, son 500 deprem bilgisine kadar "bugün" veya "dün" gerçekleşen sarsıntılarla ilgili detaylar verilmektedir.

28 TEMMUZ 2025 – İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli ve AFAD'ın listelerinden 28 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da deprem olup olmadığı anlık olarak kontrol edilebilir.

28 TEMMUZ 2025 – İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Aynı şekilde 28 Temmuz 2025 tarihinde İzmir'de deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem listelerinden öğrenebilirsiniz.

28 TEMMUZ 2025 – ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da, 28 Temmuz 2025 tarihinde deprem gerçekleşip gerçekleşmediğini de ilgili kurumların son deprem listelerinden takip ederek öğrenebilirsiniz.