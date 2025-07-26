Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Temmuz Cumartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sayfalarında anlık olarak yayınlanmaktadır. Peki, bugün itibarıyla 26 Temmuz 2025'te İstanbul'da deprem oldu mu? Aynı şekilde İzmir'de de bugün içinde bir deprem kaydedildi mi?

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

Bugün İstanbul'da deprem olup olmadığını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden kontrol edebilirsiniz. Her iki kurum da anlık deprem analizlerini ve güncel sonuçları kamuoyuna sunmaktadır.

26 TEMMUZ CUMARTESİ AFAD VE KANDİLLİ LİSTESİ

26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmiştir. Bu listeler, hem İstanbul hem de diğer şehirler için kapsamlı bilgi sağlar.

ANKARA VE İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

26 Temmuz 2025'te Ankara ya da İzmir'de deprem meydana gelip gelmediğini doğrudan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerindeki "son depremler" bölümlerinden öğrenebilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel incelemeleriyle son dakika deprem verilerini sunar. Sitede son 500 deprem ayrıntılı şekilde halka açık hâle getirilmiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem verilerini paylaşarak vatandaşlara anlık bilgi akışı sağlamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusuna en doğru cevabı almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi web siteleri takip edilmelidir. Bu platformlarda en güncel bilgilere, analizlere ve son 500 depreme kadar detaylara ulaşabilirsiniz.