Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Deprem verileri anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Her iki kurum da Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşen yer sarsıntılarını detaylarıyla birlikte internet sitelerinde yayımlıyor. 23 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul ve İzmir'de deprem olup olmadığına dair araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "İzmir'de bugün sarsıntı hissedildi mi?" gibi sorular günün en çok arananları arasında yer aldı. 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem olup olmadığını merak eden vatandaşların ilk sorduğu soru genellikle budur. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde gerçekleşen depremler anlık olarak paylaşılmaktadır. 23 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da sarsıntı yaşandı mı? Bu bilgiyi buralarda bulabilirsiniz.

23 TEMMUZ 2025 ANKARA'DA, İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Aynı şekilde Ankara ve İzmir'de bugün deprem olup olmadığı da AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre netlik kazanıyor. Zaman zaman küçük çaplı depremlerle birlikte, hissedilir büyüklükte sarsıntılar da yaşanabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini anlık biçimde duyuruyor. Bölgesel analizler yapan Kandilli, en güncel 500 depremi halkın erişimine sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel verilerle son depremleri paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, resmi siteden anlık gelişmeleri takip edebiliyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem mi oldu?" sorusunda güncel bilgiye ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD web siteleri en doğru kaynaklar. Hem Kandilli'deki hem de AFAD'daki listeler, son 500 depreme kadar bugün ya da dün yaşanan sarsıntıları net bir şekilde gösteriyor.