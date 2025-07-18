Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Temmuz Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Temmuz 2025 İzmir'de deprem mi oldu?

VATANDAŞLARIN EN ÇOK SORDUĞU SORU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 19 Temmuz 2025 tarihli deprem verileri merakla takip ediliyor. Türkiye'de zaman zaman küçük ölçekli sarsıntıların yanı sıra endişe verici depremler de meydana gelebiliyor.

Deprem hisseden vatandaşlar, ilk olarak arama motorlarında "Bugün deprem mi oldu?" sorusunu aratıyor. Yaşanan sarsıntılar, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. Peki, 19 Temmuz 2025'te İstanbul, İzmir veya Ankara'da deprem yaşandı mı?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgileriyle vatandaşları anında haberdar ediyor. Kandilli, bölgesel deprem araştırmaları yaparak son 500 depremi halkla paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, güncel deprem verilerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri için AFAD'ın resmi sitesi takip edilebilir.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın web sitelerini anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Bu kurumlar, son 500 depremi detaylı şekilde analiz ederek sunuyor. İster bugün ister dün olsun, tüm deprem verilerine bu platformlardan ulaşmak mümkün.