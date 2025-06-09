SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

9 Haziran 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Depremle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi kurumlara yönelmiş durumda. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu, özellikle son günlerde artan sarsıntılar nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da deprem meydana gelmedi. İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna net bir şekilde "hayır" yanıtı verilirken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük çaplı depremler yaşandı. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu, özellikle daha önce yaşanan şiddetli depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler