SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Haziran 2025 Cumartesi günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, detaylar…

7 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre, bugün İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?İstanbul'da deprem mi oldu

Ancak Marmara Denizi açıklarında, Silivri yakınlarında 1.3 büyüklüğünde küçük çaplı bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği yaklaşık 11.3 kilometre olarak ölçüldü. Bu hafif sarsıntı İstanbul'un bazı kıyı bölgelerinde kısa süreli olarak hissedilmiş olabilir.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.