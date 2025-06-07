SON DEPREMLER || Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

7 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre, bugün İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

İstanbul'da deprem mi oldu

Ancak Marmara Denizi açıklarında, Silivri yakınlarında 1.3 büyüklüğünde küçük çaplı bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği yaklaşık 11.3 kilometre olarak ölçüldü. Bu hafif sarsıntı İstanbul'un bazı kıyı bölgelerinde kısa süreli olarak hissedilmiş olabilir.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler