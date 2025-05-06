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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
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Haberler
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Afad ve Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs 2025 gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor.

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs 2025 İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

6 Mayıs Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Süper Loto sonuçlarına www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından bakılabiliyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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