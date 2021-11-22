Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 22 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 22 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 22 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Kasım 2021 Pazartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?

Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 22 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 22 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title