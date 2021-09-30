Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Eylül 2021 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Ezgi Mola Şafak Sezer Şevval Şahin
Spor Lionel Messi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Derya Yanık Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 08:45:28. #1.12#