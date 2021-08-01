Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 1400 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 1400 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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