Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma

04.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:18
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 4 Aralık Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Ülkemizde sakin seyreden depremlerinin yanı sıra Ege Bölgesi'nden küçük şiddetlerde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 4 Aralık Cuma günü Türkiye'de korkutacak bir deprem meydana gelmemiştir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre Ege Bölgesi'nden gelen az şiddetli depremlerin yanı sıra sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

İlgili Haberler

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe
Son depremler! 1 Aralık son AFAD depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler! 1 Aralık son AFAD depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler! 30 Kasım son AFAD depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler! 30 Kasım son AFAD depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 4 Aralık Cuma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 09:24:25. #1.15#
title