Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe

27.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:17
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe

AFAD ve Kandilli verilerine göre 27 Kasım Perşembe 01.08'de Doğu Akdeniz'de 4.4 şiddetinde bir deprem oldu. Doğu Akdeniz haricinde ülkede 3 şiddetini geçen başka bir deprem oldu mu? AFAD ve Kandili Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi güncellendi. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 27 Kasım Perşembe günü gerçekleşen tüm deprem verilerini girmeye başladı. Sakin seyreden deprem gündeminde şimdilik 3 şiddetini geçen iki deprem görüldü. Biri ülkemizde gece gerçekleşen 4.4 şiddetindeki Doğu Akdeniz depremi, diğeri ise Azerbaycan'da gerçekleşen 3.3 şiddetindeki deprem. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

İlgili Haberler

Son depremler! AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!
Son depremler! AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!
İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu? AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!
İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu? AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!
Son Depremler, Deprem mi oldu? 26 Kasım Kandilii ve AFAD son depremler listesi
Son Depremler, Deprem mi oldu? 26 Kasım Kandilii ve AFAD son depremler listesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe - HaberÜlkü Adatepe kimdir? Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe nasıl öldü? Kaç yaşındaydı? Nereli? - HaberWatsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! - Haber27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak? - HaberEmir Topuk kimdir? Emir Topuk hayatı ve biyografisi! Emir Topuk kaç yaşında, nereli? - HaberBakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz - HaberlerÜnlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler - SporSon dakika:İstanbul okul servisi ücretleri ne kadar? İstanbul okul servisleri zamlandı mı? - HaberSon dakika: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklandı? - HaberKPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı! - HaberSon Dakika! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Aday şifre işlemleri - HaberSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Enes Batur Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Okan Buruk Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:19:17. #1.14#
title