Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi 27 Kasım Perşembe

AFAD ve Kandilli verilerine göre 27 Kasım Perşembe 01.08'de Doğu Akdeniz'de 4.4 şiddetinde bir deprem oldu. Doğu Akdeniz haricinde ülkede 3 şiddetini geçen başka bir deprem oldu mu? AFAD ve Kandili Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi güncellendi. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 27 Kasım Perşembe günü gerçekleşen tüm deprem verilerini girmeye başladı. Sakin seyreden deprem gündeminde şimdilik 3 şiddetini geçen iki deprem görüldü. Biri ülkemizde gece gerçekleşen 4.4 şiddetindeki Doğu Akdeniz depremi, diğeri ise Azerbaycan'da gerçekleşen 3.3 şiddetindeki deprem. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!