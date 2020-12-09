Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

09.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:15
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Girilen son verilere göre Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde depremler meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan küçük depremler vatandaşları korkuttu. Peki bugün başka deprem oldu mu? İşte 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

9 Aralık Çarşamba sabahından itibaren Türkiye'de özellikle de Marmara ve Ege Bölgelerinde küçük depremler meydana gelmektedir. Korkutacak şiddetli bir deprem olmasa da bu depremler vatandaşlarda endişe uyandırmıştır. AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.6 deprem meydana gelmiştir. Bu depremin ardından Balıkesir'de 3.3, Kuşadası Körfezi'nde 3.7 ve Girit Adası açıklarından 3.3 şiddetinde deprem haberleri gelmiştir. Son günlerde hareketli olan Akdeniz ve Ege Bölgesi'nden başka deprem gelip gelmeyeceği de vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 9 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

9 Aralık Çarşamba bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın internet sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

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