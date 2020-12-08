Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi

08.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:52
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Aralık Salı günü gerçekleşen yurt içi ve yakın yerlerden deprem verilerini girmeye başladı. Ülkemizde sakin seyreden depremlerinin yanı sıra Ege Denizi ve Akdeniz'den küçük şiddetlerde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli verilerine göre 8 Aralık Salı Türkiye'de korkutacak bir deprem meydana gelmemiştir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre Ege Denizi'nden gelen az şiddetli depremlerin yanı sıra dün geceden beri Akdeniz'de de küçük şiddetli depremler olmaktadır. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Aralık Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN BAŞKA DEPREM OLDU MU?

8 Aralık Salı günü deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

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