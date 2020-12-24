Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

24.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:33
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 24 Aralık Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Ülkemizde sakin seyreden depremlerinin yanı sıra Ege Bölgesi'nden küçük şiddetlerde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 24 Aralık Perşembe günü Türkiye'de korkutacak bir deprem meydana gelmedi. Son aylarda hareketliliğini koruyan Ege Denizi'nden gelen küçük şiddetli depremler haricinde, gece saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 3.7 şiddetindeki depremden başka büyük bir deprem görülmüyor.Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN BAŞKA DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

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