Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 14 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Ülkemizde sakin seyreden depremlerinin yanı sıra küçük şiddetlerde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 14 Aralık Pazartesi günü Türkiye'de korkutacak bir deprem meydana gelmemiştir. Sakin seyreden deprem haritasında yalnızca 1 adet 3 şiddetini geçen deprem meydana gelmiştir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 14 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Van'ın Yamanyurt bölgesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık deprem verilerini sunmaya devam ediyor. Kandilli bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte 14 Aralık Pazartesi AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

14 Aralık Pazartesi Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!