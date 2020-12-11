Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 11 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 11 Aralık Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Ülkemizde sakin seyreden depremlerinin yanı sıra küçük şiddetlerde depremler gelmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Türkiye'de küçük şiddetli depremler meydana gelmiştir. Ülkede 3 şiddetini geçen küçük depremler meydana gelirken gece saatlerinde Çorum'da meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem korkutmuştur. Küçük artçıları devam eden bu depremin yanı sıra Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.0, Çanakkale Bademli Açıkları'nda 3.1 ve Marmara Denizi'nde 3.0 depremler meydana gelmiştir. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün yani 11 Aralık Cuma deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!