Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 10 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 10 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

10.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:20
Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 10 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 10 Aralık Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Girilen son verilere göre haftalardır hareketliliğini koruyan Ege Denizi'nde 3 şiddetini geçen depremler meydana geldi ve vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki bugün başka deprem oldu mu? İşte 10 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 10 Aralık Perşembe sabahından itibaren Türkiye'de özellikleEge Denizi'nde küçük depremler meydana gelmektedir. Vatandaşları endişe ettiren bu depremler AFAD ve Kandilli tarafından çevrimiçi sisteme girilmiştir. Son açıklanan verilere göre bugün sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 3.3 ve 3.6 şiddetlerinde depremler meydana gelmiştir. Ege Denizi haricinde yine sabah saatlerinde Çorum'da 3.4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 10 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 10 Aralık Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

10 Aralık Perşembe bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın internet sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

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